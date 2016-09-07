中日韓首腦會談 預計11月下旬至12月初舉行

北韓周一(5)又試射飛彈，舉動引起東北亞各國關注，據共同社引述日本政府消息人士披露，中日韓三國首腦會談計劃在11月下旬至12月初期間在日本舉行。這將是大陸國務院總理李克強和韓國總統朴槿惠就職後首次訪日。日本首相安倍晉三希望借該會談時隔約5年半再次在日本舉行之機，反覆積累首腦間對話，推動面向地區穩定的合作，應對推進核與導彈研發的北韓。

報導指出，鑑於安倍與大陸國家主席習近平9月5日在會談時確認有必要促進對話，日本政府將加快中日韓首腦會談的協調工作。

報導稱，安倍計劃7日在與朴槿惠會談時，直接邀請其訪日。日本跨黨派國會議員團體「日韓議員聯盟」最早10月底將訪韓為此作準備。屆時除了召開與韓日議員聯盟的聯合總會外，還在協調與朴槿惠會面事宜。

報導引述日本外交消息人士透露，朴槿惠認為已促成日韓關係走上改善軌道，展現了訪日意願。中方在迄今的協調中也對舉行三國首腦會談態度積極。但是有意見指出，中方對日本在南海問題上的舉動保持警惕，將在看清安倍政府的動向後，最終敲定李克強訪日事宜。

報導稱，如果會談能夠實現，日本政府計劃在應對推進核與導彈研發的北韓以及反恐對策上加強三國合作；推進中日韓自由貿易協定（FTA）締結談判和防災交流；考慮到三國今後都將承辦奧運會，還有意進一步深化體育交流。

據悉，從2008年起，中日韓首腦會談由三國輪流主辦，如果此次在日本召開，則將是日本第3次擔任主席國。去年的中日韓會談於11月在首爾舉行。

(中時)