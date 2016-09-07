國共平台生變？張志軍：以新形式繼續

大陸國台辦主任張志軍6日出席電影「愛的蟹逅」首映並於會前受訪。(記者陳君碩攝)

國民黨主席洪秀柱日前對媒體表示，兩岸經貿文化論壇（國共論壇）將循往例，於10月底、11月初舉辦，她將率團參與。對此，大陸國台辦主任張志軍回應，國共平台會繼續，但會有一種新的形式。

大陸國台辦主任張志軍6日在北京出席電影《愛的蟹逅》首映禮，中評社提問，國共論壇今年是否會舉行，習洪會有可能嗎？張志軍回答，「國共平台還會繼續，但會以一種新的形式」。但「新的形式」究竟為何，張志軍未做進一步解釋。

前國民黨主席朱立倫去年率團參加國共論壇，並在北京人民大會堂與中共總書記習近平會面，「朱習會」更是習近平正式掌權後國共兩黨領導人首度會晤。對於是否舉行「洪習會」，洪秀柱說，順其自然。

張志軍還指出，兩岸制度化交往的政治基礎是九二共識，核心意涵是兩岸同屬一個中國。2008年5月26日，海基會向海協會發來一封函，明確表明願意在九二共識的基礎上盡快進行商談，三天後，海協會覆函海基會，表明願意在九二共識基礎上重塑恢復會談，這個歷史非常清楚。

(中時電子報)