羅賽芙離開總統府返鄉 支持者簇擁相送
遭罷黜巴西總統羅賽芙（Dilma Rousseff）今天道別總統府，飛回快樂港家鄉，接替她的總統泰梅爾（Michel Temer）則已結束20國集團（G20）高峰會，從中國大陸返國。
法新社與「土耳其之聲世界網」（TRT World）報導，羅賽芙步出官邸「黎明宮」（Alvorada Palace）迎向巴西利亞的豔陽，象徵性地代表左派工黨（Workers' Party）13年執政告終，約100名支持民眾、前任官員和議員簇擁相送。
座車離開總統府後，羅賽芙走下車向支持者打招呼。
56歲的退休人士蒙泰羅（Cecilia Monteiro）表示：「我好難過，非常難過，就好像國家成了孤兒一樣。」
68歲的羅賽芙接著搭上空軍飛機飛往位於南部快樂港（Porto Alegre）的故鄉，那裡也已有眾多支持者聚集，等著歡迎羅賽芙。
身為巴西首位女總統的羅賽芙9個月來力抗彈劾終告失敗，上週遭拔除總統職位。1050907
(中央社)
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