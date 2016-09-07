英若正式脫歐 瑞銀1500員工將撤出倫敦
瑞士銀行集團執行長厄莫提指出，一旦英國正式退出歐洲聯盟，約1500名在倫敦的員工將被撤出。
厄莫提（Sergio Ermotti）接受日本財經媒體訪問時指出，目前瑞士銀行集團在倫敦的員工超過5000人，一旦英國正式脫離歐盟，20%到30%的員工將會被影響。
厄莫提進一步指出，脫歐後，倫敦相信仍將會是重要的金融中心，但是重要性將不若以往。
英國在6月23日公投決定退出歐盟，首相梅伊仍未啟動里斯本條約第50條，與歐盟展開談判，6日國會討論脫歐案時，脫歐部大臣戴維斯（David Davis）未提出具體脫歐計畫，只表示英國需要就脫歐案達成共識。
厄莫提指出，目前談瑞銀將倫敦業務遷移的事仍言之過早，但對於英國脫歐談判任何可能的結果，瑞銀都已經做好完全準備。1050907
(中央社)
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