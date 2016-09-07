用漂白水嗆傷變肺積水 葉克膜救一命

66歲的郭姓阿嬤日前使用漂白水打掃廁所，打掃完後卻喘、咳不止，送醫才發現右下肺浸潤、雙側肺積水（圖），經轉入加護病房以葉克膜治療1週後，才脫離險境。（林新醫院提供）中央社記者廖壬楷傳真 105年9月7日

66歲的郭姓阿嬤日前使用漂白水打掃廁所，打掃完後卻喘、咳不止，送醫才發現右下肺浸潤、雙側肺積水，經轉入加護病房以葉克膜治療1週後，才脫離險境。

林新醫院急重症部主任林明輝表示，漂白水是一種強氧化劑，對黏膜、皮膚及呼吸道具刺激性。一般家庭中的漂白水，主要含有次氯酸鈉（sodium hypochlorite, NaOCl），除可用於家庭衣物漂白外，還可作為泳池消毒、水純化、紙漿漂白、殺菌或殺真菌劑、洗滌劑與化學合成中間物。

林明輝指出，次氯酸鈉為鹼性，pH值在9至12，會刺激並腐蝕暴露的部位；皮膚或眼睛暴露時，造成刺激可能導致發炎、角膜損傷及皮膚的灼傷；若不甚吸入，則會引起吸入性肺炎或甚至肺水腫、呼吸衰竭。

醫師強調，清潔劑多半都是鹼性的化學藥劑，而人體的肺部，尤其是擔任氣體交換的肺泡非常脆弱，比起皮膚更容易被傷害，在使用這些化學藥劑時，應注意環境的通風，勿太過接近甚至吸入。

林明輝也提醒，萬一清潔劑不甚接觸到眼睛、皮膚，第一時間要以大量的清水沖洗並立即就醫，萬一有呼吸困難的現象發生，一定要將情況先告知家人，以免昏厥而延誤治療。1050907

(中央社)