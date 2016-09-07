好酒貪杯40年 長出23公分肝癌腫瘤

我要評比

67歲羅先生好酒貪杯40多年，竟長出23公分超大肝癌腫瘤，影響進食與呼吸，日前他的腫瘤破裂嚴重出血，送醫手術切除腫瘤，術後，羅先生說，「命要緊，再也不敢喝酒。」

羅先生從事勞力工作，20多歲開始喝酒，天天喝不醉不歡，他平時從無健檢也沒有肝臟帶原病史。今年初，他上腹痛近2個月，先是食不下嚥接著手腳無力，連機車都牽不動。

就近看診，檢查發現，腹痛是他的肝腫瘤破裂，家人緊急將他轉送台中慈濟醫院，到院時，他內出血超過1000毫升，加上肝功能不佳，已出現急性腎衰竭，檢查確診為肝癌。

台中慈濟醫院一般外科余政展主任指出，橢圓形腫瘤大到把患者的腸胃道擠開壓扁，導致進食困難，還頂住橫膈膜引發呼吸窘迫問題，研判須立刻處理。

但患者術前進食狀況很差，下腔大靜脈與肝靜脈遭壓扁，導致血液無法正常回流心臟。破裂處出血太快，腫瘤切除前，得面臨大出血風險，手術時還要避免傷及重要血管，有風險與困難度。

術前評估，羅先生肝功能、心肺功能正常，即使肝臟右葉全部切除，還能保留1/3肝臟足夠使用，雖然腫瘤大如排球，仍合乎手術條件。

團隊合作下順利切除直徑23公分的腫瘤，好在癌細胞侷限在右肝葉，沒有轉移，術中發現十二指腸穿孔也順便修補，術後恢復不錯。

余政展指出，肝癌是國人十大死因中排行前兩名，一年新增2萬名病患，主要族群是男性、肝帶原病史者。

他強調，肝臟內沒有痛覺神經，需成長到一定的大小或侵犯肝臟表面包膜，才會感到不適，本身有Ｂ、Ｃ肝帶原的民眾應透過腹部超音波、胎兒蛋白進行半年一次的定期追蹤。

余政展提醒，肝癌的危險因子，還包括：喝酒、肝毒性藥物、化學物質，以及含有黃麴毒素的食物，長期飲酒就是致病最大原因。

醫生呼籲，一旦發現肝癌也不必驚慌，他強調，除比較大的腫瘤必須使用傳統手術外，早期發現可以用簡單方式，透過微創手術，幾個小洞就可以處理腫瘤。1050907

(中央社)