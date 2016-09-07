洛杉磯冷血槍手認罪盼免死
洛杉磯居民西恩西亞（Paul Anthony Ciancia）3年前在洛杉磯國際機場開槍行凶，今天他對於犯行坦承不諱，希望能換得免被處死。
「洛杉磯時報」（LA Times）報導，2013年11月1日西恩西亞在洛杉磯國際機場（LAX），持槍殺害安檢人員並造成3人受傷，檢方上週與他達成認罪協議，11項指控他全部招認。
這11項指控包括，殺害以及意圖殺害聯邦幹員，4項涉及在國際機場的暴力犯罪等，根據當時拍攝的監控畫面，西恩西亞當時手持半自動步槍，在第3航站大廈尾隨美國運輸安全局（TSA）幹員赫南德茲（Gerardo Hernandez）。
隨後西恩西亞朝著他開槍，赫南德茲中彈倒地仍在掙扎，西恩西亞又補上數槍，乘手扶梯上樓重新裝填子彈後，又朝著TSA幹員葛里格斯比（Tony Grigsby）和史比爾（James Speer）開槍，流彈波及無辜乘客。
員警隨後趕抵現場，西恩西亞身中4槍被制伏。警方循線調查，發現他曾寫著字條留言說，就是要殺TSA幹員，「若你們假設每個美國人都是恐怖分子，我要讓你們明白在安檢關卡拔槍殺你們是非常容易的」。
不過凶狠的西恩西亞卻在上週與檢方達成認罪協議，並在今天承認所有犯行與指控，全案將在11月宣判。1050907
(中央社)
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