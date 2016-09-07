台鐵運務員怒吼 要求改善血汗輪班

我要評比

由台鐵列車長、站務員等運務人員組成台鐵產業工會，昨號召300多人齊聚交通部前，要求台鐵改善血汗環境。（陳宜加攝）

由台鐵列車長、站務員等運務人員組成台鐵產業工會，昨號召300多人齊聚交通部前，高喊「人力要補足、落實兩輪一例假、回歸勞基法發放加班費」，要求台鐵改善血汗環境，重啟勞資協議，否則不排除於秋節集體依法休假。

台鐵約4000名運務人員，近半數連署加入工會，要求台鐵1周內重啟勞資協議，否則不排除於秋節依法休假或其他行動。理事長王傑出示北市勞動局證書，強調工會正式合法，台鐵應打開協商大門，傾聽基層心聲、改善生活。

「我們是長期過勞的台鐵基層員工，服務旅客的同時，可能將近12小時沒闔眼。」工會表示，現行日班、夜班、休息的輪班制度，每班連續工作12小時、無法完整休假，長期睡眠不足戕害身心。台鐵應補足人力，比照勞基法每周給予1例假，以及合理加班費、夜間津貼。

芳齡僅30歲的南港站楊姓運務員進入台鐵4年，卻因3班制造成心律不整，去年動手術，希望台鐵珍惜第一線勞工；高雄站王姓車長帶著1歲女兒到場，感嘆工作鮮少陪伴女兒成長。

家住花蓮的台北段馬姓窗口人員說，曾連續2個月沒有休假，3班制導致作息混亂，嚴重影響生活品質。27歲台中段孫姓運轉員去年考進台鐵，他說，雖自認年輕還有體力，但幾乎沒有時間與家人、朋友相處，也坦言想過離開。

王傑說，受不了現行輪班制度，見同仁咬牙忍受，決定挺身而出，年僅28歲的他畢業於台大法律系，首度接觸勞工運動，這個月來承受各方壓力，仍堅持爭取台鐵人權益到底。

台鐵表示，人力與場站設備持續改善中，涉及法令與經費者仍需時間；另針對輪班方式，資深、新進員工訴求不盡相同，已成立輪班改進小組，10日召開首場會議，由全台5處運務段推派共20至30名代表參與，廣納各方意見。

(中時)