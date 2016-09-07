台鐵連線異常 秋節實名制延後開賣

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台鐵系統連線出現問題。（台鐵提供）

台鐵原訂於今(7)日上午6時起，開放今年中秋節連續假期加開東線6班實名制列車網路訂票，但因系統連線問題，無法正常訂票，目前已積極查修中。

台鐵表示，訂票日期延後至明天8日上午6時起重新開放訂票，造成不便之處，台鐵謹致歉忱。

(中時)