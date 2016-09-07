爭取加薪 女性成功率較男性低25%

我要評比

根據研究，女性和男性一樣積極爭取加薪，但男性要求加薪的成功機率比女性高出25%，同時研究還破除了女性因太過膽怯、不感啟齒要求加薪的迷思。

研究人員說，研究發現，女性要求加薪時，只有16%獲得成功。這份研究是隨機抽樣受僱於澳洲超過800家企業的4600名員工所作的報告。

共同撰寫報告的卡斯商學院(Cass Business School）古德（Amanda Goodall）透過聲明說：「這是首份針對女性緘默（reticent-female）理論的有效測試，證據顯示這項理論站不住腳。」

研究還發現，沒有跡象顯示女性因擔心會讓老闆不快，或是讓職場關係惡化而怯於爭取加薪。

共同撰寫報告的華瑞克大學（Warwick University）經濟學暨行為科學教授歐斯華（Andrew Oswald）說：「經由這些發現，我認為職場上確實存在對女性的偏見。」

據世界論壇（World Economic Forum）之2015年全球性別差距報告（ Global Gender Gap report），去年女性平均薪資僅男性的一半左右。報告說，女性薪資平均年收11000美元，相當2006年男性所得。1050907

(中央社)