高職女無照駕駛撞警車 母竟惡人先告狀

呂母袒護無照駕駛的女兒，指著警方大罵，被路人拍下上傳網路，引發網友撻伐。（翻攝自臉書爆料公社）

呂姓女高職生不理警方攔查，加速逃逸過程擦撞警車，連員警也掛彩。（林宏聰翻攝）

高雄呂姓女高職生無照騎機車，為躲避警方攔查加速逃逸，最後大迴轉被警車撞倒，不料趕來的呂女母親竟嗆警：「追什麼追？我女兒死了你賠得起嗎？」溺愛過程被路人拍攝傳網路，網友一面倒挺警方，斥呂女「跑什麼跑？不跑警察幹嘛追？」

目擊路人拍下呂母護女心切的照片，上傳臉書「爆料公社」，指呂母大罵警察「無照駕駛開單就好，追我女兒幹嘛」、「我女兒死了你賠得起嗎」，還一直指著警察的臉說「你不可以碰我」，態度囂張跋扈。

上萬名網友按讚力挺警察強力執法，酸呂母「這種媽才能養出寶」、「無腦父母只會害下一代越來越無腦」、「無照駕駛開單就好，跑什麼跑」，並要求高雄市警察局硬起來，一定要做自家員警的後盾。

鳳山警方7日還原當時情形，昨日下午4點多，新甲所巡邏員警在輜汽路、新強路口發現呂女穿學校制服騎機車經過，研判是無照駕駛，便趨前攔檢盤查，但呂女加速駛離，警方鳴笛在後追趕，呂女騎至海洋一路住家大樓前時，突然大迴轉想進大樓停車。

後方警車閃避不及，與呂女擦撞，雙雙倒地，呂女及員警均手腳擦傷，警方爬起來後先詢問呂是否需要救護車送醫，但趕下樓的呂母堅稱女兒是被警方撞，與員警發生口角，警方當下立即調閱監視器證明車禍經過。

警方表示，呂母看到女兒迴轉擦撞警車，後來態度轉趨平和，解釋是因護女心切才激動指責，希望警方諒解，並承諾賠償警車修繕費用，警方也未計較，僅表示釐清事實即可，但呂女違規駕車部分仍會依法開單告發。

(中時)