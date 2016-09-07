洪曉蕾斷開驚世夫妻後 爆黏已婚股市大亨
洪曉蕾日前和富商王世均離婚，為維持近10年的「驚世夫妻」畫下句點，不過才恢復單身沒多久，就傳出她身邊多了個護花使者，對象是57歲的已婚股市大戶史金生，被質疑是有新戀情了。
據《壹週刊》報導，洪曉蕾恢復單身後，身邊追求者不斷，上月底她被拍到和股市大戶史金生交往甚密，兩人的社交活動幾乎重疊，史金生不只陪她出席派對、陪吃飯，還一起上夜店，一周至少見面3次，對此，洪曉蕾澄清和史金生夫婦是多年好友，透露是因為剛離婚，他們擔心她的心情，才會比較關心她，兩人絕對不可能有男女關係。
57歲的史金生身家數億，從小散戶起家，多年後躍變縱橫股海的大戶，他曾在媒體前透露，一個人有了錢，身邊就多了許多誘惑，並坦言曾荒唐一段日子，老婆也知道，但都沒有離開他，於是他將所有財產過到妻子名下，如果他犯錯，妻子就能帶著錢離開了。
(中時電子報)
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