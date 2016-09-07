台南持續降雨 低壓天氣還有1週

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低壓帶影響，台南7日持續降雨，天空一片霧茫茫。中央社記者張榮祥台南攝 105年9月7日

低壓帶影響，台南昨天中午雨勢轉強，局部地區嚴重淹水，南區氣象中心觀測，全市12個行政區24小時累積雨量突破200毫米，北區更破300毫米，這種天氣還會持續1週。

低氣壓雷雨胞昨天中午發威，台南局部地區強降雨，雨勢昨晚起雖開始減緩，但還是有不少地區傳出淹水，水深30公分至50公分，有些道路更被形容是「河流」，交通大打結。

台南今天清晨雖仍霧茫茫，但降雨量已不如昨天驚人，南區氣象中心說，上午10時過後雨勢將明顯減弱，不過此種天氣還會持續1週。

南區氣象中心觀測，台南37個行政區中，2/3達豪大雨標準，24小時累積雨量破200毫米有12個行政區，以北區300.5毫米居冠，其他還有永康區、中西區、安南區、南區、仁德區、安定區、新市區、西港區、安平區、歸仁區、將軍區。

台南市政府統計，截至上午7時30分，全市仍有10座橋梁封閉，分別是新營區的南興里便橋、舊部里便橋、鐵線里2座橋樑、急水溪土庫里堤防便橋；永康區的鹽水溪過水便橋；新市區的南175線虎山潭頂過水便橋、崙頂社區農路2處過水便橋及水管路潭永橋。

封閉道路有4個路段，包括仁德區三甲里潭隧陸橋涵洞；新市區南144線西向東方向新永橋東側防汛道路。

市府表示，因天氣尚未穩定，解除封閉時間難以預估。目前，台南市災害應變中心還是二級開設。1050907

(中央社)