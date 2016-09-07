港灣城市論壇 高市爭取新南向基地
「2016全球港灣城市論壇」有10餘東南亞國家代表出席，高雄市展現爭取成為前進東南亞基地實力，高雄市長陳菊計畫今天陪越南峴港、海防市代表觀摩越南母語教學，展現實力。
高雄市舉辦全球港灣城市論壇，與國際城市交流港灣城市建設和發展經驗，呼應政府「新南向政策」，邀東南亞國家代表與會，有仰光、有印尼雅加達、馬來西亞雪蘭莪，和檳城、越南胡志明市、峴港、海防等城市代表。
峴港由副市長阮玉俊（Nguyen Ngoc Tuan）率團、海防是副主席黎清山（Le Thanh Son）帶隊。
陳菊將陪阮玉俊、黎清山、駐越南大使石瑞琦及外傳將出使新加坡的前外交部長黃志芳等人，前往中正國小觀摩正推行的越南母語教學。
高雄市新住民有4萬多人，市府鼓勵學校暑假和週末開辦新住民語文樂學，目前還有路竹、文山、新莊和左營高中已開設越南語第2外語班。
教育局今年7月前進越南，與越南建立產官學合作機制，進行教育、文化與經貿人才布建，未來要擴大與大專院校建立合作機制與管道，奠定高雄在人才教育上南進優勢。
市府經發局說，高雄有海空雙港南進優勢，從地理位置、生活環境及工業型態較他國更易對接東南亞城市，高雄市要整合優勢努力爭取成為前進東南亞基地。1050907
(中央社)
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