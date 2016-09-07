網友歡呼！洛基泰勒絲分手啦
美國小天后泰勒絲先前和高富帥DJ男友凱文哈里斯分手後，火速搭上全球女粉絲夢中情人「洛基」湯姆希德斯頓，且兩人高調放閃，引來外界唱衰。而日前傳出湯姆受不了被當成炫耀品，要泰勒絲改變，怎知女方卻放外是湯姆急著想公開戀情，這段戀情出現危機；而現在外媒證實，兩人分手了！
泰勒絲與湯姆的戀情日前傳出危機後，《People》雜誌就證實，經過多方確認，這段戀情已經畫下終點，短短3個月宣告結束。由於日前才傳出湯姆受夠當泰勒絲的「炫耀品」，希望泰勒絲要改變。
哪知隨後變成泰勒絲放話，透露湯姆希望邀她一起參加艾美獎，但泰勒絲盼能低調，認為湯姆太急著公開戀情，甚至有傳她向友人透露「湯姆要感謝我，獲得這麼多版面。」
只是先前泰勒絲這麼高調放閃，如今卻反稱湯姆太過急躁，網友認為太沒說服力，但可以確認的是，兩人分手消息一出，堪稱全球粉絲叫好！
(中時電子報)
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