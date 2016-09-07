轎車衝出國道邊坡 夫妻靠安全帶保住一命
中山高速公路麻豆下營戰備道路段今(7)日上午7時許發生一起轎車衝出邊坡，翻覆在5公尺下平面道路的意外，目擊民眾報警後警消趕赴救援，車上夫妻靠著安全帶保命，並未摔出車外造成更大傷亡，兩人暫無生命危險，而肇事原因仍有待警消調查。
目擊的洪姓民眾表示，他剛好要從高速公路下方的涵洞經過，聽到一聲巨響同時，就看到一台轎車翻落高速公路旁平面道路，他趕緊報警，車內58歲的許姓女乘客已解開安全帶，躺在地上呻吟，59歲周姓駕駛被安全帶固定在車上，但帶子勒緊頸部差點不能呼吸，他趕緊協助將帶子解開，警消也趕到現場，將兩人送到柳營奇美醫院急救。
警消表示，周男多處肋骨骨折、許女頭、腹部遭到撞擊，都住院觀察中，兩人都因為繫上安全帶才未被拋出車外，是不幸中的大幸，詳細肇事原因仍有待調查。
(中時)
關鍵字：安全帶
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