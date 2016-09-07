陸客團急凍 阿里山商家：現在還不是最壞時候
陸客不來，嘉義阿里山國家森林遊樂區入園人數也僅剩三分之一，阿里山店家表示，陸客商機急凍，寒冬比預期來得還快，政府想要開發東南亞商機，但東南亞觀光客的購買力不及陸客，還難補上陸客商機流失的缺口，業者表示陸客減少影響商機，「已經有心裡準備」。
南投縣日月潭、清境、溪頭等風景區，湖光山色，成為陸客最愛的觀光勝地，現因政治因素，陸客人數萎縮，由去年同期每月約27萬人潮，急凍剩3成、約8萬人左右，嚴重衝擊該縣旅遊界，嘉義阿里山國家森林遊樂區入園人數也僅剩三分之一。
嘉義阿里山商店街業者接受《中評社》訪問時表示，今年暑假7、8月間，陸客商機急凍，陸團不來，經營自由行、個人遊的民宿業的客源也被旅館瓜分，政府施政應當不要造成老百姓的不安才是。
阿里山商店街聯誼會會長簡森旺說道，阿里山森林遊樂區裡的商店有35家，目前有在營業的約20餘家，陸客團大減後，對阿里山上的零售業衝擊蠻多，比起過去陸客川流不息的榮景，營業額約只剩下一、二成。
雖傳出陸客縮減，但據統計，阿里山閣大飯店與阿里山賓館影響不大，奮起湖便當不受影響，平日約賣出500個、假日賣出1,000個。
面對陸客觀光縮減，政院多管齊下助觀光旅行業者度寒冬，行政院昨（6）日研商「陸客減少對觀光旅行業衝擊因應方案」，將給予遊覽車等觀光業之即將到期貸款展延本金1年等協助，同時政府將帶頭由各機關舉辦員工團體旅遊且可刷國旅卡，觀光局還將提撥一筆資金鼓勵企業、社團舉辦國內團體旅遊，擴大國旅市場，讓觀光業者轉型過程有喘息空間。
(中時電子報)
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