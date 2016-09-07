擔任樂陞獨董 陳文茜PO文說始末

樂陞大事紀。(圖/資料照片)

樂陞（3662）因日商百尺竿頭公開收購破局，引發股價崩跌不休。外界質疑獨立董事並未善盡監督把關之際，陳文茜昨(6)日閃辭樂陞獨立董事一職，董事長許金龍隔海發公開信對陳文茜道歉，陳文茜並在當天深夜在文茜的世界周報Sisys WorldNews臉書PO上「給許金龍、樂陞科技公司人員等的信」，說明她擔任樂陞獨董的始末。

陳文茜在近2000字的公開信，詳述當年進入樂陞當獨董的過程，並勸告、鼓勵許金龍要成熟應對危機，但只要合法，就不必氣餒。最後，陳文茜希望在生命記憶中，許金龍，仍然是那個冒險、勇敢、熱情的許金龍，可以再為他鼓掌。

公開信內文如下：

我認識金龍近14年。他曾經是我敬重的記者，直到有一天，他跑到我家，把我當一個可以信賴的姊姊，告訴我他可能必須離開心愛的媒體工作，因為他投資的遊戲軟體公司，快要倒了。

當時是一個下午，金龍坐在牆角單椅，後面牆色是紅的，燈光很暗，金龍最終站起來，背包提起，上路了。

他正式入主樂陞科技。

他的付出不是只有辭掉一個穩定工作，而是賣了他的家（一個年紀輕輕，自己聰明投資賺來的家），然後住在公司，從谷底爬起。

重提往事，當時的風暴沒有今天大，只是一個不起眼的公司要不要倒閉：但是從手中資源上看，當時才是樂陞科技的谷底。

因為萬事永遠起頭難。

之後，我陸陸續續見到金龍，樂陞科技做出了功夫熊貓遊戲......一個一個得獎，有一天快上市了，許金龍找我做獨立董事，我沒有猶豫，立即答應，當然也沒有問酬勞。過去我拒絕數家收入優渥的獨董工作，因為那不是我的本業。但是我看到樂陞科技公司從幾近破產，不到幾年又站起來，我像母親看到一個孩子美麗勇敢的成長，我不是以任何理性思考答應了獨立董事，而是看著一個孩子長大的喜悅。

接下來幾年，公司很忙，我又忙又病：我的工作性質沒有自由度，廣播節目或者電視節目主持人，不到了，就是開天窗。各種狀況下，我覺得他們可以找到更好的獨立董事，我能貢獻，或者臨時開董事會隨叫隨到的配合度都很低。

但是金龍多次以市場信心，拜託我。

回想幾個月前，江蕙最後演唱會，那天金龍難得變成我們的哥哥，帶我們一行人看首場。

如今一切恍若隔世，當時的我們多們開心，金龍更高興，他居然有回頭照顧我們的一天。

直到5/31中信商銀送來的公開收購通知書，改變了一切。

樂陞科技由於不斷的併購其他遊戲公司或者實體的食品公司，使董監事持股比例過低，一方面很容易失去經營權，一方面遇到危機時立即成為公司的脆弱點，尤其禿鷹攻擊。

所有遊戲軟體由於開發時間過長，風險高，勝敗立見，我們曾經在董事會提醒，許金龍解釋遊戲軟體業併購其他更多團隊分散風險的必要性：但也恰恰好是如此的性質，使其財務槓桿過高，隨時在禿鷹猖厥的台灣，都可能受到禿鷹的攻擊。

除非你口袋很深。

日商百尺竿頭違約，讓我學到了非常多的教訓：1）我們的公開收購法律非常不完備，可以要來就來，要違約就違約：2）承銷商中信商銀只是手續費公司，不負責對其客戶的信用調查，也不用查核其資金來源，是否充足。3）獨立董事審查會依法律規定，居然必須從公司接到被迫公開併購通知書那天起，七天內就必須由律師、會計師出示意見，然後當下完成審議並且公告，如此短促的時間，加上獨立董事不是擁有調查權的公權力，在對方是非合意併購時，根本不可能完成替投資人全面把關工作，於是我建議以中立態度：不鼓勵、不反對公開收購，並且在會議紀錄中，特別提醒投資人注意風險。4）接著我們將此公司是否有能力及適格公開收購25.7%股權，依規定由投審會通過。5）投審會放行後，不到一個月，接著禿鷹、放空、尤其可能是特殊性質交易的放空集中於某二券商，大量出現。

做為獨立董事，我經常忙碌工作，平常我也不進出股市，更遺憾的有些過程，包括8/26已經接近違約，中信商銀儘以行政作業不及要求延期，樂陞科技公司也未警覺，並沒有任何人主動通知我們。

一切等到股東大會後，晚報報導了，我走入廣播公司才看到消息，當場差一點沒有昏倒。

之後，等了空白的一天，我以Line主動慰問公司，才開始了聯繫及建議的危機處理。許金龍時而拚命，時而低落，我也不忍苛責。

畢竟他是最大的壓力者，而公司營運須要靠他。

而且我發現由於我擔任獨立董事，對此刻危機的樂陞科技，反而招蜂引「諜」，因為我而招來太多謠言及話題性。

我第一時間並沒有想到應該辭職，雖然我早已想離開。但若別人有難，我怎麼可以跳船？對投資人又如何交代。這不是我。

於是我和許金龍達成幾項共識和危機處理，有的他最終努力了因為別人拒絕無法做到，但更有許多原則性的措施，金龍初啟採納，終而沒有履行。

或許我們永遠無法代替彼此。我不是金龍，所以沒有他的創業動機：但是我是我，我目睹的是投資人的痛苦，危機正在擴大，而且輿論正出於某種對公司的見解，或者對獨立董事的好惡，把本也是受害者的公司，捲入爭議。

我仍然懷念14年前的許金龍，也疼痛他今天的處境。

但當我過去幾天，幾乎耗盡體力努力維持公司運作，給予各種意見，且幾近無法盡責我的本業，我知道自己的角色該告一段落：過去的事情我會必然面對，但是未來的工作我已無法勝任。

一段緣份，陪你們走到這裡。最終的告別，也是最後的勸告：今天的危機不比當年，必須成熟應對，但只要合法，就不必氣餒。

我盼望再見到一個令我欽佩的後輩，任何一個人摔倒了，永遠是他站得更穩的轉機。

未來我希望在我的生命記憶中，許金龍，仍然是那個冒險、勇敢、熱情的許金龍，我可以再為他鼓掌。

不論我們是否重逢。

(中時電子報)