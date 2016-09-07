疑剎車過熱 拖板車起火燃燒

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1輛聯結拖板車7日凌晨行經宜蘭頭城時，疑剎車過熱起火燃燒，火勢半小時後撲滅，無人傷亡。（宜蘭縣消防局提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 105年9月7日

1輛聯結拖板車今天行經宜蘭縣頭城鎮時，疑剎車過熱起火燃燒，火勢在半小時後撲滅，無人傷亡。

宜蘭縣政府消防局凌晨4時獲報，頭城鎮濱海路四段有1輛聯結拖板車起火燃燒，出動當地救災人車前往搶救。

消防局初步調查，聯結拖板車左後輪當時疑煞車過熱起火，並燒及車上裝砂石的袋子，導致引發燃燒。1050907

(中央社)