自小客翻落國道邊坡 夫妻受傷送醫

1輛由周姓男子駕駛的自小客車7日早上行經國道1號麻豆戰備跑道附近時，不明原因衝落邊坡翻覆到平面道路；周男與坐在副駕駛座的妻子都受傷，被送上救護車時意識清楚。中央社記者楊思瑞攝 105年9月7日

一輛由周姓男子駕駛的自小客車今天早上行經國道1號麻豆戰備跑道附近時，不明原因衝落邊坡翻覆到平面道路；周男與坐在副駕駛座的妻子都受傷，被送上救護車時意識清楚。

台南市政府消防局在上午7時左右獲報，指稱在國道1號麻豆戰備跑道路段有自小客車衝落邊坡；消防人員抵達現場時，發現自小客車底朝上翻落在一旁的平面道路上，一名女性乘客自行爬出車外，一名男性受困在駕駛座。

經警消人員協力把男子救出後，初步檢傷發現疑似肋骨有斷裂現象；女性乘客則在頭部、腹部有傷勢。兩人被送上救護車時意識清楚，接著由救護車送往柳營奇美醫院治療。

警方初步調查，駕駛是59歲的周姓男子，乘客是周男的妻子；幸好當時兩人都有繫上安全帶，沒有造成更嚴重的傷害，至於事故原因還要進一步釐清。1050907

(中央社)