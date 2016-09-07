抓對寶可換錢 嘉義獎勵捕捉外來種蜥蜴
嘉義縣政府即日起到10月21日辦理外來種蜥蜴捕捉獎勵收購，邀民眾捕捉「沙氏變色蜥」及「綠鬣蜥」，期間每週五在水上鄉三界埔苗圃受理收購，16日為中秋連假，提前14日收購。
嘉義縣政府農業處今天表示，近年外來種生物嚴重破壞生態環境，為鼓勵民眾參與捕捉，辦理外來種入侵移除收購計畫。
農業處說，今年「沙氏變色蜥」收購金額每隻新台幣3元，「綠鬣蜥」吻肛長50公分以上每隻500元、吻肛長小於50公分每隻150元，民眾繳交蜥蜴時，請攜帶身分證明文件及印章，獎勵金統一在收購結束後發放。
農業處說，「沙氏變色蜥」原產於古巴等地，西元2000年首次在嘉義縣水上鄉三界埔附近被發現，常見於樹幹及灌叢間，與台灣原生種蜥蜴互相競爭資源，威脅台灣本土蜥蜴生存環境。
「綠鬣蜥」原產於中南美洲，常被民眾當寵物飼養，近年棄養情況嚴重，常在八掌溪沿岸出現，危害農作蔬菜，造成民眾損失，也影響本土生態環境。1050907
(中央社)
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