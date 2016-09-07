G20追逃追贓研究中心 設在北京師大

2016年20國集團（G20）反腐敗工作組共同主席、中國大陸監察部國際合作局副局長蔡為表示，G20反腐敗追逃追贓研究中心由北京師範大學設立。

綜合新華社和新京報報導，研究中心將為追逃追贓工作提供專業的智力支持，特別是對重點國家相關法律和國際法的了解，對相關程序和機制的掌握，以及個案方面的研究和分析。

相關人士指出，研究中心設在北京師範大學主要是因為追逃追贓一般涉及反腐敗和國際刑法兩方面，北京師大在這兩方面的實力都強。北京師大的刑法學科一直在大陸名列前茅；而且中國刑法學研究會秘書處一直設在北京師大。

G20杭州峰會上，成員國領袖一致批准通過「20國集團反腐敗追逃追贓高級原則」、在大陸設立G20反腐敗追逃追贓研究中心、「20國集團2017–2018年反腐敗行動計劃」等國際反腐合作事項。

追逃追贓高級原則中指出，「注意到外逃腐敗人員和資產造成的危害，各國應視情採取措施拒絕成為腐敗人員與腐敗資產的避風港。」1050907

(中央社)