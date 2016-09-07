G20追逃追贓研究中心 設在北京師大
2016年20國集團（G20）反腐敗工作組共同主席、中國大陸監察部國際合作局副局長蔡為表示，G20反腐敗追逃追贓研究中心由北京師範大學設立。
綜合新華社和新京報報導，研究中心將為追逃追贓工作提供專業的智力支持，特別是對重點國家相關法律和國際法的了解，對相關程序和機制的掌握，以及個案方面的研究和分析。
相關人士指出，研究中心設在北京師範大學主要是因為追逃追贓一般涉及反腐敗和國際刑法兩方面，北京師大在這兩方面的實力都強。北京師大的刑法學科一直在大陸名列前茅；而且中國刑法學研究會秘書處一直設在北京師大。
G20杭州峰會上，成員國領袖一致批准通過「20國集團反腐敗追逃追贓高級原則」、在大陸設立G20反腐敗追逃追贓研究中心、「20國集團2017–2018年反腐敗行動計劃」等國際反腐合作事項。
追逃追贓高級原則中指出，「注意到外逃腐敗人員和資產造成的危害，各國應視情採取措施拒絕成為腐敗人員與腐敗資產的避風港。」1050907
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。