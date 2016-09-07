陸船撞澳洲大堡礁 遭求償28億元

我要評比

中國大陸一艘運煤船6年前觸礁擱淺澳洲大堡礁，外洩的燃料與有毒化學塗料汙染海面，遭澳洲政府求償9000萬美元（新台幣約28.4億元）。本案日前開庭審理，陸方認為賠償「高得離譜」。

大陸環球時報今天報導，深圳能源運輸有限公司擁有的運煤船「深能1號」2010年在澳洲昆士蘭省附近海域偏離航道，觸礁擱淺大堡礁。澳洲聯邦法院6日在布里斯本開庭，決定誰須承擔賠償責任。

澳洲政府要求深圳能源運輸公司賠償9000萬美元，或負責恢復受損的道格拉斯港大堡礁海域。

出席聆訊的澳洲政府代表說，擱淺後船身剝落的有毒化學塗料重0.75至1.5噸，汙染面積達112公頃，對海洋生物造成致命威脅。此外，事故造成「深能1號」一個燃料箱損傷，在海面形成4公里的重油汙染帶。

報導說，對於事故責任和賠償金額，深圳能源運輸公司和澳洲政府分歧嚴重。

據澳洲廣播公司報導，陸方認為9000萬美元的賠償要價高得離譜，而且受損珊瑚礁有自然修復功能。辯護律師說，由獨立公司聘用的運煤船管理人員應當為事故負責。

布里斯本郵報報導，陸方表示，若被判對此負有責任，只能承擔250萬美元賠償。這是根據船隻大小、噸位以及目前的匯率計算得出。1050907

(中央社)