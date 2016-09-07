歐巴馬談亞洲民主人權 引台灣為例

美國總統歐巴馬目前在寮國訪問，在與寮國民眾暢談民主與人權的價值時，以台灣的民主茁壯為例，強調民主可以在亞洲蓬勃發展。

歐巴馬是首位訪問寮國的美國總統，而他在訪問寮國期間，也試圖努力改善兩國間過去的歷史傷痕，面對美國40年前在越戰期間進行秘密轟炸行動，造成寮國北部川壙高原至今仍有上千萬顆未爆彈，歐巴馬承諾，美國向寮國提供9000萬美元，協助清除。

而一向在出訪中喜歡與當地民眾互動的歐巴馬，在寮國也安排了與寮國人民的座談，白宮今天公布的演講稿中，他坦然談到上述歷史，並指出即使許多美國民眾不知道這段往事，但現在要記住歷史很重要。

他也提到美國和寮國之間仍有許多分歧，包括在人權議題上，但歐巴馬說，當一個國家維護人權時，會變得更強大。

他強調，自己這麼說不代表美國的人權情況就完美無瑕，也不是要每個國家都像美國一樣，「每個國家都有自己的發展道路」；美國相信人權的價值，因為「這是每個人與生俱來的權利」，而「民主可以在亞洲蓬勃發展，從日本、南韓到台灣，我們已經看到民主成長茁壯的例子。」

歐巴馬說，在亞洲各地，他看到公民參與正塑造一個國家的發展，不受威脅、騷擾與干預的言論與集會結社自由，可以讓一個國家更強大，新聞自由及司法獨立也能對一個國家有同樣作用，美國認為，這些權利是所有人都應享有的。

他指出，美國和寮國間有許多分歧，歷史遺留的問題也要一步步解決，這也是為什麼兩國同意展開嶄新的全面夥伴關係，在未來幾年還要深化交往。

歐巴馬結束杭州20國集團（G20）峰會後，轉往寮國訪問，並參與東南亞國協（ASEAN）的相關會議，歐巴馬在任期尾聲之際仍積極參與亞洲事務，成為首位訪問寮國的美國總統。1050907

(中央社)