蘭潭噴泉遭雷擊 暫停演出
嘉義地區5日下午發生大雷雨，蘭潭音樂噴泉機組遭落雷擊中，造成部分零組件損壞，由廠商拆解回廠檢測，即日起暫停演出。
位於嘉義市蘭潭水庫南側的音樂噴泉，由經濟部水利署補助新台幣1600萬元興建，有35道水柱，最高可噴水50公尺，除氣曝設施可提高水源含氧量，更為蘭潭夜間增添丰采。
蘭潭音樂噴泉自今年2月3日啟用後，除水位下降一度暫停演出，每天傍晚6時30分到晚上9時30分，每小時展演1次噴泉秀，包含一柱擎天、麻花旋轉等，成為市民夜間休閒去處。
音樂噴泉機組5日下午遭落雷擊中，經嘉義市政府交通觀光處派員嘗試排除故障，由於部分零組件損壞，已連絡廠商拆解機組回廠檢測。
市府表示，音樂噴泉檢修期間，噴泉秀暫停演出；復工時間將依損壞程度而定，將於修復後，公布演出時間。1050907
(中央社)
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