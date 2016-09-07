國三女疑遭擄灌藥 警追查釐清

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苗栗縣1名國三女學生5日放學後，傳出遭不明人士強擄上車，並灌食不明藥物，校方今天表示，女學生平安逃出，但受到驚嚇目前在家休養，警方則掌握特定對象正積極追緝中。

就讀國中三年級的女學生，5日下午放學，在距離校門口約100公尺處的停車場，遇到不明男子請求協助撿車底下的物品，女學生熱心幫忙，對方竟從背後把她推上車。

女學生在車內遭到男子餵食3顆不明藥丸，所幸女學生機警，佯稱肚子痛央求前往速食餐廳上廁所，剛好在餐廳內碰到其他同學，立即請她們幫忙報警，男子才急忙開車加速離去。

家長得知，立即帶女學生前往醫院緊急洗胃，沒有發現毒品或其他藥物異常反應，經過1天觀察，目前已回家休養，但因受到驚嚇，情緒仍然不穩定。

事件傳出引起地方震驚，但校方指出，家長為了保護學生，要求學校「不要再介入」。校方表示，對於在放學人潮較多時，發生擄人情況，仍感到「非常遺憾」，將加強校安宣導，同時招募家長、義工在上下學的時候進行協助。

苗栗警方接獲通報，調閱相關路口監視器畫面，已掌握特定對象，目前正積極追緝中，並釐清相關案情。1050907

(中央社)