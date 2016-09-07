泰勒絲邪神閃分 網友唱下1張專輯會更好

我要評比

樂壇小天后泰勒絲與邪神湯姆希德斯頓3個月戀情宣告玩完，「時人雜誌」（People）網站證實兩人已分手，網友忍不住老調重彈狂呼：「下1張專輯會更好。」

消息來源告訴時人：「他們是和平分手。」

時人報導，兩人分手早有跡可尋，泰勒絲（TaylorSwift）跟希德斯頓（Tom Hiddleston）7月27日在聖塔蒙尼加（Santa Monica）山石餐廳（Hillstone）被拍到打得火熱後，已有超過1個月沒被狗仔拍到他們合體露臉。

儘管這場高調戀情3個月閃電結束隨即引發網友熱烈揣測，但以泰勒絲向來把分手當作創作靈感的「積習」，目前網路上討論的最熱烈的議題，當然是泰勒絲的下1張專輯。

「時代雜誌」（Time）網站報導，網路上類似討論簡直有如潮水般蜂擁而至。

網友@ellaceron說：「我知道這是老調重彈，但泰勒絲的下1張專輯一定會很棒！」

@Jillie_Alexis留言說：「泰勒絲跟希德斯頓分手了，期待她的最新單曲。」

@prasejeebus則說：「泰勒絲準備好要推出新專輯了，因為她跟希德斯頓吹了。」（譯者：中央社許湘欣）1050907

(中央社)