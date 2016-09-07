同梯不同命 藤浪晉太郎苦吞第11敗

藤浪晉太郎苦吞本季第11敗，恐難連4年拿下雙位數勝投。（圖／截自日刊體育）

日本火腿大谷翔平邁入第4個球季，不僅繳出8勝4敗、自責分率2.02的漂亮投球成績，更是打出20轟的恐怖打者，反觀同梯高中生，與大谷齊名的藤浪晉太郎，星光則黯淡不少，他在7日對上讀賣巨人，主投5局失3分，表現並不算差，卻仍苦吞本季第11敗，續改寫個人單季最多敗場數的難堪紀錄。

藤浪出生於大阪，被外界譽為「浪速達比修」，2012年為大阪桐蔭拿下夏季甲子園冠軍後，投身日職選秀，並同時獲得4隊第一指名，最後由阪神虎隊取得交涉權，隨後以高中生投手之姿，完成連續2年拿下雙位數勝投成就，是2000年「平成怪物」松坂大輔後的第1人。

而本季表現大下滑，出賽22場，自責分率3.54表現尚可，僅拿6勝卻吞下10敗，敗場數創生涯新高，此役雖只失掉3分，被擊出8支安打，更有3次保送，是近6戰第5次有2次以上保送，控球問題難解，最終承擔本季第11場敗戰，想連4年拿下雙位數勝投，難度相當高。

反觀巨人加上先發共5任投手，雖被擊出10安，但沒投出任何保送，讓王牌菅野智之即使個人就「貢獻」其中9安，主投6局卻只在第5局丟掉2分，順利拿下本季第9勝。

(中時電子報)