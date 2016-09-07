陸未富先老 2.9職工養1老人
中國大陸正面臨「未富先老」的處境。根據大陸研究機構調查，大陸60歲以上老年人口去年底已達2.22億，接近印尼全國總人口；平均2.9名職工養1名老人，未來養老的社會壓力大。
大陸華夏時報報導，中國社會科學院指導編撰發布的「中國養老產業發展白皮書」顯示，截至2015年底，大陸60歲以上老年人口已經達到2.22億，占總人口的16.1%，空巢獨居的老人接近1億。
截至2015年，大陸人均國內生產毛額（GDP）為8280美元，全球排名第73位，與美、日、德、英等已開發國家3.7萬美元以上的人均GDP相較，仍有很大差距。
報導指出，和多數已開發國家「先富後老」或「富老同步」不同，中國大陸屬於「未富先老」，是在尚未完成現代化、經濟尚不發達的情況下步入高齡社會的。
大陸人力資源和社會保障部社會保障研究所所長金維剛指出，大陸人口高齡化帶來最大的問題就是撫養比的上升。
他說，「現在是2.9個在職工作人員供養一個退休的老人，未來則是不到1.5個供養一個退休的老人」，養老的社會壓力會越來越大。1050907
(中央社)
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