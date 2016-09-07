宋楚瑜任APEC特使 橘：以總統府公布為準

外傳蔡英文總統已邀請親民黨主席宋楚瑜擔任特使，出席今年亞太經濟合作會議（APEC），親民黨文宣部主任黃珊珊今表示，APEC是我國重要的國際外交場合，對於APEC代表人選，親民黨目前沒有評論，一切以總統府的公布為原則。

黃珊珊說，對於總統蔡英文與親民黨主席宋楚瑜多次的談話，都沒有提到任何人事與職務，是否有邀請宋楚瑜擔任APEC代表一事，這應該是屬於總統的職權，也都是個人的接觸與諮詢，黨務系統對這件事的相關細節不清楚。

黃珊珊說，宋楚瑜曾多次表示，對於兩岸和平發展有利的事，宋楚瑜個人與親民黨都會樂於協助推動，不論任何人執政、不論大事或小事，她強調，親民黨樂於去做對人民有利的事，希望大家放下藍綠，一起為台灣找到出路。

(中時)