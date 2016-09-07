熱潮不再？中國網民對iPhone7興趣缺缺

北京一家蘋果零售店。(中新社)

蘋果雖即將發表新一代iPhone，但中國網路上卻未見2014年iPhone 6推出前的討論熱潮，許多中國消費者抱持著觀望心態，有些人甚至已經在期待iPhone 8。

根據路透社(Reuters)報導，新浪微博上關於iPhone 6的貼文數量，比即將發表的新一代iPhone多了約15倍。這股冷清的現象除了因為中國經濟成長減速外，也跟消費者觀望的心態有關。一名擁有一台iPhone 6S的北京大學生就說，她會先看看新一代有甚麼功能，她猜測這次發表的新機不會有重大改變所以會先繼續用6S。路透社其他訪問的消費者多數也有類似的想法，或想等價錢下降後再買。

有些中國消費者甚至已經開始期待iPhone 8，這款手機不但可能改變較多，發表時間也剛好會是iPhone推出的十周年。一名在上海證券公司上班的男性表示，因為只差一年所以許多人寧願等iPhone 8推出，他認為這種心態會影響今年發表的iPhone的銷售。他現在已經擁有一支iPhone 6S和華為P9手機，而且計畫買今年推出的新iPhone。

但對其他已經擁有iPhone的人來說，蘋果可能很難像2014年一樣輕易地說服他們換手機，當年許多中國消費者都是首次購買iPhone。研究科技產業的Stratec了hery公司分析師Ben Thompson說，和2014年比起來最大的差別就是，現在許多人都擁有iPhone，所以當年的銷售成長空間現在沒了。

根據市調機構Strategy Analytics的數據，iPhone 6推出後使得蘋果在中國去年第一季的收入飆升71%，但一年後6S疲軟的銷售導致蘋果出現13年來首度全球銷售下滑的現象，即使6S在全球4月到6月期間，仍是銷售最佳的手機。蘋果今年4月到6月在大中華地區的銷售下降了3分之1，收入也降到88億美元。目前iPhone在中國的市占率僅排名第五、只有7.8%。

(中時電子報)