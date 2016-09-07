要求柯瑞「5秒復活」絕殺被譙爆 陶子道歉
NBA超紅球員「咖哩小子」柯瑞昨來台舉辦球迷見面會，更和小球員組隊比賽，粉絲進場最想看的莫過於他表演絕殺三分球，沒想到卻遭菲國小球員蓋火鍋，讓柯瑞也大讚這些小球員「不得了！」但進場觀看這場秀的陶晶瑩（陶子）卻在活動結束後上前要求「再一次啦！」讓比賽復活5秒，柯瑞也秀出完美絕殺，只是這樣的舉動被不少網友砲轟，認為不尊重柯瑞，更不尊重小球員。
柯瑞昨天的表演秀，最後竟遭一名菲國小球員蓋火鍋，不少球迷對於這位小球迷都印象深刻，直呼「未來可以炫耀了！」而柯瑞也對大夥兒表現感到非常驚豔。只是這一蓋，柯瑞拿手絕殺活無法施展，讓同是觀眾的陶晶瑩忍不住上前，要求比賽倒轉5秒，讓柯瑞「重來一次！」
雖然不少觀眾隨之起舞拍手叫好，但柯瑞當下表情五味雜陳，可他人相當nice再來一次，且上演完美絕殺。只是這樣的過程，讓陶子事後遭到砲轟，網友批她不尊重比賽，也對蓋火鍋的球員很不禮貌，甚至讓柯瑞狀況外，她臉書被灌爆。
儘管陶子第一時間強調有跟UA主辦方確認，大家都認為這是皆大歡喜的結果，更表示柯瑞本人沒有任何不舒服，她謝謝大家提醒，也說「沒有覺得自己好棒」，對於引來爭議，她真心感到抱歉。
但經過一夜仍然無法平息球迷憤怒之心，陶子今（7日）早再發文，表示這一切「始於瘋狂衝昏頭的愛Curry行為，卻因為不懂尊重大部分更愛他的球迷，所以失控。」她願意接受所有專業球迷的教導和提點，也謝謝大家批評，認為這是「最好的安排。」
(中時電子報)
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