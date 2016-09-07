模特兒圈勾心鬥角？徐晨軒自剖生存法則
《milk X》雜誌新一期訪問台灣知名模特兒徐晨軒(Jessie)，她提到自己私底下是個安靜的人，其實外界以為模特兒圈會發生的勾心鬥角，她卻沒遇過，「對我來說，我的生存法則就是，專注在每一次的工作上，我覺得作品是會說話的，而依舊是不服輸的個性，清楚明白的知道現在追求的是什麼，離開家去追尋這份夢想的時候就已經作好心理準備了，每一次不同的主題拍攝都像是不同的挑戰，有時因為角色設定的關係，覺得像是重新活了一次不同的人生，很過癮。」
「我很欣賞一位中國超模孫菲菲，我認為許多模特兒成名後便紛紛轉型成名人，但孫菲菲一直嚴格控管自己的出席場合與頻率，作品也一直保有很好的品質，這是很不容易的。」剛滿20歲的徐晨軒，對於生活及工作上覺得還有很大的進步空間，並沒有給自己時間限制，關於模特兒這份工作，她期許盡力做到她能做的那一天為止。
(中時)
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