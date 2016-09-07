【直播】「百萬觀光產業自救大遊行」行前會

針對9月12日即將上街頭的「百萬觀光產業自救大遊行」，於9月7日上午在台大校友會館舉辦行前記者會，包括旅館、旅行、遊覽車、導遊等11個相關產業公會代表們，都站出來表達同業們的訴求「要生存、有工作，能溫飽」，同時也要向政府理性地傳達觀光產業已經需要急救了，這也是史上第一次觀光產業走上街頭。

(中時電子報)