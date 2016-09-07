APEC特使 親民黨：以總統府公佈為原則

親民黨文宣部主任黃珊珊今天表示，對於親民黨來說，亞太經濟合作會議（APEC）是重要的國際外交場合，對於APEC代表人選，親民黨目前沒有評論，一切以總統府的公佈為原則。

媒體昨晚報導，總統蔡英文已邀請宋楚瑜擔任特使，出席今年APEC領袖會議。對此，親民黨今天上午在黨團辦公室召開記者會，由黃珊珊負責對外說明。

黃珊珊表示，對於親民黨來說，APEC是重要的國際外交場合，對於APEC代表人選，親民黨目前沒有評論，一切以總統府的公佈為原則。

黃珊珊說，對於總統蔡英文與親民黨主席宋楚瑜多次的談話，都沒有提到任何人事與職務，是否有邀請宋楚瑜擔任APEC代表一事，「這應該是屬於總統的職權，也是都是個人的接觸與諮詢」，黨務系統對這件事的相關細節並不清楚。

黃珊珊說，宋楚瑜曾多次表示，對於兩岸和平發展有利的事，宋楚瑜個人與親民黨都會樂於協助推動，不論任何人執政、不論大事或小事；她強調，親民黨樂於去做對人民有利的事，希望大家放下藍綠，一起為台灣找到出路。1050907

(中央社)