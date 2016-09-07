茲卡恐有新感染途徑 眼淚可能傳播
茲卡病毒可能有蚊子叮咬之外的感染途徑！美國研究人員對老鼠實驗發現，茲卡病毒可存活在眼睛裡。這代表人類可能只因接觸含病毒眼淚，就感染茲卡病毒。
路透社報導，研究團隊先讓成鼠皮下感染病毒，這與人類遭蚊子叮咬而感染的途徑類似。1週後，他們在老鼠眼部發現活病毒。28天後，老鼠的眼淚出現來自病毒的基因物質，但並不是具傳染力的病毒本身。
法新社報導，眼部感染意謂著，人類可能只因接觸含有茲卡病毒的眼淚而受到感染。
「每日郵報」（Daily Mail）報導，這項發現是人類可能以另1途徑感染茲卡病毒的不祥徵兆，也解釋了為何許多患者出現稱為「葡萄膜炎」的眼疾，這種疾病可能導致喪失視力。
這同時顯示，我們對這個藉由蚊子叮咬傳播且正在美國蔓延的病毒，仍然相當無知。
法新社報導，為了解感染茲卡病毒對胎鼠、新生鼠和成鼠有何影響所作的這項研究發表在「細胞報告」（Cell Reports）期刊。
報告作者之一的聖路易華盛頓大學（Washington University in St. Louis）醫學院教授戴蒙（MichaelDiamond）說：「我們的研究結果顯示眼睛可能貯藏茲卡病毒。要去考量患者眼部有無感染病毒，以及實際留存多久。」
研究人員正計劃將研究擴及感染茲卡病毒的人類。
路透社報導，戴蒙指出，上述研究結果可能幫助解釋，若茲卡病毒只靠蚊子散播，速度為何快到超乎預期。他說：「性接觸傳染可能不是感染的主要途徑。有可能藉由唾液、尿液或眼淚等其他體液散播。」（譯者：中央社何宏儒）1050907
(中央社)
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