失明扭轉人生 美退役海軍轉戰泳壇

美國視障游泳選手史奈德（Brad Snyder）正為今年的里約帕運緊鑼密鼓的練習中，他的夢想曾是成為像爺爺一樣了不起的軍人，但在阿富汗遭遇的爆炸意外扭轉他的人生。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，史奈德從小就視二戰退役軍人的爺爺為偶像。

他說：「我覺得我一直都知道自己想從軍。我記得我從3、4歲開始，就跟爺爺住在佛州南部，最初是因為我希望當我65歲的時候，能跟他過著一樣的生活，像我的爺爺受敬重，或能為後人留下一些東西。」

史奈德就讀於美國海軍軍官學校（United States Naval Academy）時，他第1次得知械彈處理小組，而任務中解決問題的本質立刻引起他的注意。

這也是地球上最危險的工作。

史奈德說：「我曾看過爺爺手臂上、額頭上的疤痕，我也聽過他的故事。我猜想，對還是個孩子的我來說，那是成為英雄的必要條件。要做到令人欽佩的事，勢必有一定的風險。」

史奈德曾被派駐國外兩次，先後前往伊拉克與阿富汗。2011年9月7日，他在阿富汗幫助誤踩土製炸彈的軍人時，也不幸誤踩炸彈。

史奈德當時被送離阿富汗，60小時後在家人陪伴下清醒。他的臉部與眼睛做了多種手術，但爆炸造成了永久性傷害，也使他失明。

他出院幾週後，參加1場為他的榮譽舉行的烤肉派對，但他發現週遭的人都因這個衝擊性的消息而改變。

史奈德回憶：「我不喜歡那樣。我曾是能為他人負擔責任的人。我可以出去做好事，我可以當領導人，我可以讓這個世界變得更好。」

在派對上，他以前的游泳教練很平常地向他攀談，問他：「你什麼時候要回來游泳？」

史奈德一直是個好勝的泳者，他在海軍軍官學校時也是泳隊隊長。

「過去被我視作理所當然、或我從未想到的事，包括洗衣服、吃飯、挑選要穿的襯衫，現在幾乎不可能做到。但游泳不是。游泳是我馬上就能投入、也很喜歡的事。」

史奈德取得2012年夏天倫敦帕運參賽資格，9月7日在400公尺自由式項目奪金，正好也是他在阿富汗發生意外屆滿1年。

他為今年里約帕運全力投入訓練。「我們能去做那些自己或社會認為不可能的事。在運動中所有事都可能發生，游泳對我來說就是這樣。」1050907

(中央社)