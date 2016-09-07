高市火警一夜兩起 警消冒雨搶救

我要評比

高雄市今天凌晨至清晨一間機車行及透天民宅在雨中分別發生火警，警消冒雨搶救，迅速火勢撲滅，機車行有3部重型機車被燒毀，民宅則有3人因驚嚇送醫，兩起火警原因仍待查。

高雄市楠梓區一間機車行凌晨發生火警，濃煙從鐵門鐵皮縫隙竄出，警消據報冒雨趕到，破壞鐵門噴水搶救，火勢於21分鐘內撲滅，車行內3部重型機車被燒得面目全非，所幸店內無人在內。

高雄市美濃區中正路三段1棟3層樓透天民宅清晨4時37分也傳出火警，位在1樓後面鐵皮搭建的廚房竄出火苗，經消防人員佈水線灌救，火勢延燒34分鐘撲滅，波及15平方公尺，現場2女1男受驚嚇送醫觀察。1050907

(中央社)