傳李英愛新劇延後播出 SBS：仍未決定

南韓一家媒體報導，SBS電視劇「師任堂：光的日記」將延後至明年初播出，SBS予以否認，並強調現在還沒有任何最後決定，正等待中國廣電總局的審批結果。

根據南韓「體育朝鮮」，有媒體報導，李英愛新劇「師任堂：光的日記」將延後至明年播出，對此，SBS相關人士予以否認並表示，現在還沒有任何最終決定。目前「師任堂：光的日記」正在等待中國廣電總局的審核結果，希望電視劇可以在中、日、韓3國同步播出。

韓劇「師任堂：光的日記」由尹尚浩執導，李英愛、宋承憲、吳允兒等主演，主要以朝鮮時代的申師任堂為藍本，講述一名大學講師偶然發現申師任堂的日記並揭開申師任堂的藝術和愛情之謎的故事。李英愛在劇中一人飾申師任堂和大學美術講師兩個角色。1050907

(中央社)