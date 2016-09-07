好友變戀人？SE7EN、李多海爆熱戀1年

李多海爆和SE7EN秘密交往1年。(圖／翻攝自SE7EN、李多海微博)

「韓流小天王」SE7EN因在服兵役期間，爆出上色情按摩店找樂子，和交往長達12年的朴寒星分手，沉寂一段時間的他，今(7日)傳出和女星李多海秘密交往1年，兩人從多年好友變情人，據悉就是他面臨事業低潮時，對方都在身邊陪伴給予支持。

據南韓《體育朝鮮》報導，李多海和SE7EN在國內多在車上幽會，不過兩人常有海外工作，也會趁此機會在泰國、香港等地甜蜜約會，和兩人熟識的圈內人士爆料，他們認識多年，正式從好友變戀人已經超過1年，周圍朋友都知道，已經不是秘密了。

而他們會交往的契機，據悉是SE7EN近幾年面臨事業低潮時，女方都在他身邊給予支持，自然就擦出愛火。

(中時電子報)