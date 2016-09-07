涉賣假學歷 南榮科大校長黃聰亮夫婦等16人貪瀆起訴

台南地檢署指揮調查局台南市調查處偵辦私立南榮科技大學校長黃聰亮等人涉嫌貪瀆等案件，經偵查終結後，7日以黃聰亮等16人依違反貪污治罪條例違背職務收受賄賂、刑法詐欺罪、刑法行使偽造特種文書等罪嫌提起公訴。

其中，販賣假學歷部分，學士部分共販售22人，碩士販售33人，博士28人。因涉案人數甚多，不在此次偵結之列，檢方將另行分案繼續偵辦。

南檢於去年接獲台南市調查處提報檢舉情資後，經組成專案小組長期部署深入查證後，今年5月11日指揮市調處等單位共計100餘人，前往南榮科技大學等36處處所同步執行搜索，檢方訊後向法院聲請羈押黃聰亮、吳洛瑜夫婦獲准。

檢方調查發現，黃聰亮夫婦涉嫌從2014年起，利用南榮科技大學具有自行辦理聘任講師及講師升等助理教授等教師資格審查權限，以及他們擔任該校教師評審委員會主任委員，具有圈選外審委員名單權限的機會，向校內具升等助理教授資格的講師5人，要求以20萬元至50萬餘元不等價格，購買哥斯大黎加共和國「英培爾大學」博士學位(含學歷證書、學位論文)，且無須上課即可取得學位，同時還可提供數篇假造的國外期刊論文，作為「著作升等」的送審著作及參考著作使用，並於校內審查及外審送審時護航使購買學位的5人順利升等，獲取不法獲利201萬元。

黃聰亮又從2014年起與吳洛瑜等人，向不知情的民眾詐稱無須上課即可取得國外博、碩、學士學位，以數十萬元不等之代價，販售偽造的「英培爾大學」學、碩、博士學位及偽造外國金融證照，不法獲利高達3546萬元。檢方除依法扣押黃某位於台北市建物及土地各一筆，還向法院聲請宣告沒收犯罪所得。

(中時)