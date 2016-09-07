八仙案 呂忠吉控柯P誹謗不起訴

涉及八仙塵爆案的「玩色創意」公司負責人呂忠吉，不滿台北市長柯文哲接受媒體專訪時，指他是遭台北市罰錢，才轉往新北舉辦彩色派對，控告柯文哲、北市環保局長劉銘龍2人妨害名譽，事後因呂忠吉撤告，台北地檢署今天將柯、劉2人不起訴。

呂忠吉因八仙塵爆案，一審遭判4年10個月，目前全案在高院審理中。

呂忠吉因不滿柯文哲去年12月17日接受媒體專訪時，提到八仙塵爆案的呂忠吉原本要在台北市辦活動，因遭環保局開罰新台幣7萬元才到新北市，呂忠吉認為柯將彩色派對跟路跑搞混，不滿柯文哲遭下屬矇騙，控告環保局長劉銘龍毀謗。

北檢5月召開偵查庭，傳喚劉銘龍出庭，劉表示在市政會議上沒有提到「呂忠吉」三個字，呂希望透過司法找到放話者，又在5月6日赴北檢對柯文哲提告，並呼籲柯正視問題，並還他公道及正式道歉。

(中時)