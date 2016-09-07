兆豐案延燒 曾銘宗澄清未預先知悉

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前金管會主委、國民黨立委曾銘宗（圖）7日在立法院表示，經金管會查證已證實他並未預先知悉兆豐銀事件，且他已於今年2月1日就已轉任立委，期待特定人士勿惡意抹黑。中央社記者孫仲達攝 105年9月7日

前金管會主委、國民黨立委曾銘宗今天說，經金管會查證已證實他並未預先知悉兆豐銀事件，且他已於今年2月1日就已轉任立委，期待特定人士勿惡意抹黑。

兆豐銀行紐約分行因涉洗錢遭美重罰一事持續延燒，外界點名前金管會主委曾銘宗及前銀行局長、現金管會副主委桂先農難辭其咎。

對此，曾銘宗今天表示，外傳104年10月美國聯準會派員來台，他已知悉兆豐銀行事件一節，經金管會查證，當時是由銀行局副局長接見，且未談及兆豐銀行罰款相關事宜，已證實他並未預先知悉本案。

曾銘宗指出，兆豐銀行於105年2月9日接獲紐約州金融服務署檢查報告，並於105年5月18日通報金管會，但他已於105年2月1日轉任立委職務，期待特定人士勿以特定立場，惡意抹黑。

另外，曾銘宗也表示，他在擔任金管會主委任內，為建立銀行法令遵循的企業文化，已於103年修正「內稽內控辦法」，明文規定，銀行業須設立「法遵長」，且須是「專任」，並「提升至副總經理層級」，負責推動銀行法遵業務。

曾銘宗說，為強化防制洗錢作業，任內也已強化監理並完備相關法令制度，已於102年12月31日發布「銀行業防制洗錢作業注意事項」，俾利防制洗錢作業標準化、法制化，並於104年6月由金管會副主委召集各局副局長組成專案小組，督導研議改進銀行業防制洗錢作業，提高防制洗錢之效率。

他說，敬請外界勿將本案泛政治化，模糊焦點，更期待國內銀行業記取本次教訓，提高法遵及洗錢防制作業水準，未來為國內經濟發展作出更大貢獻，為民眾提供更優質的服務。1050907

(中央社)