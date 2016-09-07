服抗凝血劑避血栓 當心出血副作用
陳小姐是心房顫動患者，日前刷牙刷出一堆鮮血，且接連發生，原來是服用抗凝血劑副作用。醫師提醒，服抗凝血劑有顱內、腸道出血風險，應避免跌倒、受傷。
在台灣，心房顫動每年新發人數約2萬9000人，推估超過23萬人為心房顫動患者。心房顫動會造成血栓，併發腦中風、心肌梗塞、動脈栓塞等疾病，尤其會提升5倍的腦中風發生率。
林口長庚醫院心臟內科醫師詹益欣今天表示，心房顫動是由於心房發生快速顫動而無法正常收縮，導致血液無法正常流動，並在左心房形成血栓，當血栓順著血流進到腦部，造成腦部血管栓塞時，就會引發腦中風。
詹益欣表示，心房顫動患者可能需服抗凝血藥物降低栓塞風險，避免腦中風等危險情況，但抗凝血藥物就像劍的兩刃，可以防栓塞，但也同時增加出血的風險。
他說，過去服抗凝血劑導致出血的地方可能是全身性的，但主要可能發生在顱內出血、腸胃道出血。顱內出血機率不高，但一旦發生就很嚴重；腸胃道出血則表現在解黑便、血便、吐血等。
心房顫動會有中風的風險，詹益欣說，患者會不會中風會配合其他危險因子評估，如有沒有糖尿病、高血壓、是否65歲以上，當危險因子愈高， 中風因子愈高，就會建議用抗凝血藥治療。
目前有第四種新型口服抗凝血劑自9月起健保給付，詹益欣說，新型的口服抗凝血劑較傳統藥物和舊型口服藥物安全性高，尤其腦出血機率下降5成以上，降低中風、死亡風險。
不過，第四種新型口服抗凝血劑給付有條件，詹益欣表示，患者要年滿75歲以上或65歲以上同時有糖尿病、高血壓、心血管疾病；或不限年齡，但曾中風、心臟衰竭。
詹益欣表示，不管服用傳統或新型抗凝血藥，患者應注意不要跌倒，只要有流血，撞擊會增加出血風險。服藥者若發現刷牙牙齦流血、大便顏色不正常、吐出來的東西有血絲都要小心。1050907
(中央社)
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