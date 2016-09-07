不堪抹黑受辱 全國教師工會總聯合會 退出年金改革委員會
全國教師工會總聯合會今天正式宣布，退出總統府國家年金改革委員會，理由是年改會無法澄清誤解，任由委員人格受辱，導致社會對立和族群撕裂，不再抱有期待。
全國教師工會總聯合會昨日指出，不捨該組織名義被汙衊，他們必須出面捍衛捍衛會員權益是組織的使命，組織的決議是組織執行的依據，決議的良窳是屬公共政策，有討論空間，但因個人情緒栽贓組織、汙衊組織幹部，他們無法容忍。
該會並表示，年金改革議題的複雜度涉及歷史、族群、及個人權益的交錯，每個人都可有主張，可有情緒，這是可理解的。全國教師工會總聯合會（全教總）在101年的會員代表大會負責任的通過「年金改革方案」，此方案也是阻擋102年馬版改革方案的重要說帖，這是重要了歷史脈絡，也是目前全教總組織系統到各校宣導的重要依據。
對於年金議題的發燒，資訊的紊亂，有人刻意抹黑、扭曲全教總的資訊、主張，組織對於各種不實的資訊，該會也透過各系統加以說明及澄清，完整的年金專刊文宣也有數篇，提供會員完整、正確的資訊，該會深怕會員教師被誤導、被操作，誤認組織決議。
公共政策的完備性，容有討論空間，但若個人對於政策的不滿，刻意誤解就破壞組織名義、攻擊組織幹部，這不僅是漠視了組織幹部的認真付出，對組織更是一種無情抹黑，身為組織的一份子，該會無法容忍。
(集團連線報導)
關鍵字：全國教師工會總聯合會、總統府、國家年金改革委員會
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