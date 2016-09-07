性愛對中高齡女性健康有益 但男性則否

美團隊研究發現銀髮族性健康的新觀點。（達志影像/Shutterstock）

維持正常的性生活，對於中高齡女性能降低和避免許多疾病機率，但美國醫學研究顯示，對同齡的男性而言，卻有提高心血管疾病的風險可能，這個研究將可能挑戰現有的銀髮族性健康觀點。

據法新社（AFP）報導，美國密西根州立大學（Michigan State University）研究團隊透過聯邦基金協助，蒐集全國共2,204名介於47-85歲的人作為樣本資料進行分析，分析指出中高齡女性於性生活中能得到舒適感和高潮者，所釋放的女性荷爾蒙（female sex hormone）對降低高血壓和健康有益；但對相同年紀的男性，每週一次性愛的人卻有比不積極的族群在突發心血管疾病機率上高2倍之多。

研究團隊的性社會學專家劉惠（Hui Liu, 音譯）副教授表示，「這次的研究結果將挑戰現有的銀髮族性健康觀點，認為性生活對所有人都適合，但實際上，中高齡男性常因各種性問題，如高潮延遲等，導致過程中給予心血管的壓力過大而大幅提高患病風險。女性也需要在舒適和高潮的情緒當中才能帶給健康助益，但這種情緒與階段必須有伴侶的配合才能達成。」

該研究結果現已在《健康與社會行為期刊》（Journal of Health and Social Behavior），這項研究數據共分兩輪蒐集，第一回在2005-2006年之間，而第二回則是在5年後的2010-2011年之間。劉惠副教授還提醒中高齡男性們，不要用藥物「增進」性慾、這反而會引發如高血壓等讓體內C反應蛋白（C-Reactive Protein, CRP）爆增的心血管疾病。

(中時電子報)