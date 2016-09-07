兆豐案 北檢今三度傳喚蔡友才

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台北地檢署偵辦兆豐銀紐約分行洗錢疑雲，今天上午第三度傳喚前兆豐銀董事長蔡友才說明。

北檢偵辦兆豐銀案，在8月23日首度傳喚蔡友才，檢方訊後，將蔡改列偵字案被告後請回，並限制其住居及出境出海與小三通。

另北檢為釐清外界質疑蔡友才曾密會前財政部長張盛和「串證」，8月29日二度傳喚蔡，並首度約談張盛和，並隔離訊問2人。

北檢今早再傳喚蔡友才，是檢方偵辦兆豐案第三度傳喚蔡查證。

(中時)