MLB》一朗本季首轟 生涯首支代打紅不讓

鈴木一朗在8局下敲出代打兩分炮後，回到本壘接受隊友慶祝。（美聯社）

鈴木一朗在8局下敲出代打全壘打。（美聯社）

日籍強打鈴木一朗本季完成大聯盟生涯3000安里程碑，今天又在8局下出馬代打時，一棒轟出右外野兩分紅不讓。這不但是一朗本季首轟與生涯第114轟，還是他第一次敲出「代打全壘打」。可惜馬林魚最終仍以3比4不敵費城人。

一朗是著名的安打機器，在比賽中首次面對投手就敲全壘打也有不錯口碑，但過去並不是以代打身分，而是在先發擔任開路先鋒的情況下，敲出過37支「首打席全壘打」。

一朗上一次敲出全壘打，則要回溯到去年4月底對大都會之戰，相隔已近1年半之久。

馬林魚右投厄瑞納先發5局失4分，打線全場僅敲7安，一朗雖在8局下代打建功，一度將比分追到1分差，仍然無力回天。馬林魚輸球之後，與國聯外卡老二紅雀的勝差也拉大到5.5場。

(中時電子報)