不滿抹黑 全教總退出年金改革委員會

全國教師工會總聯合會今天正式宣佈，退出總統府國家年金改革委員會，理由是年改會無法澄清誤解，任由委員人格受辱，導致社會對立和族群撕裂，不再抱有期待。

全教總強調，雖退出年改會，仍會持續關注年金議題，將重點擺在直接和社會大眾對話，以及立法院遊說，爭取朝野立委認同全教總的方案。

日前九三「反污名，要尊嚴」遊行，全教總即和主導團體不同調，很早就發出聲明不支持九三遊行。全教總主張成立新基金，讓已退教師「補繳」，此一主張和其他團體堅持信賴保護原則、不動到已退休者的年金，立場大不相同。

全教總今天在台北召開記者會，理事長張旭政指出，全教總是最有代表性、會員人數最多、最早開始關注年金議題的教師團體，也是年改會所有與會者中，唯一提出具體方案與作法的組織。

張旭政表示，年改會過去11次會議中，做到資訊透明、公開，但會議有許多人格污辱、恐嚇威脅的話語，年改會沒辦法適時制止不當言論，對於不實說法無法澄清，網路上的謠言沒有積極處理。

張旭政表示，年改會應是凝聚共識的平台，藉由討論讓設定目標往前推進。但11次會議下來，討論功能付之闕如，反而被當成個人秀場，雙重標準的發言不時發生，也導致民眾對年改會不信任。

張旭政呼籲執政黨應負起改革責任，除了廣徵各界意見，也要盡快提出政府版本的改革方案，供社會各界檢視。全教總也會拿自己的版本做比較，看誰的較合理、能被社會大眾所接受。

原代表全教總出席年改會的研究員吳忠泰表示，民國93年全教總前身全教會，就已開始關注年金改革，但朝野政黨多年來只關注18%。全教總認真跑學校、跑縣市，透過會訊不斷和會員說明立場。

全教總在年改議題時，曾被批評為民進黨護航。吳忠泰今天強調，全教總做成年金改革決議時，現今總統蔡英文還不是民進黨主席，前總統馬英九也還沒開始關注，無論是哪一黨執政時，全教總都曾針對年金議題發動陳抗、遊行。

「海水退潮了，誰在裸泳一清二楚。」吳忠泰認為，年金的虧損，要面對的不是只有軍公教，如果要為社會好、未來年輕人好，就不能只看到自己的族群利益。1050907

(中央社)