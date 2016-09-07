傳宋楚瑜任APEC特使 蔡其昌：有創意適當

立法院副院長蔡其昌今天表示，如果派親民黨主席宋楚瑜擔任總統特使出席亞太經濟合作（APEC）會議，就現階段而言，是很有創意且適當的人選。

蔡其昌上午出席「2017中央政府總預算研習講座」前受訪表示，如果總統府決定，代表總統擔任APEC特使是親民黨主席宋楚瑜的話，是很有創意且適當的人選，宋楚瑜已不在政治的第一線，過去他與北京方面關係不錯，也是北京方面可以信任的人。

蔡其昌說，透過宋楚瑜出席APEC會議，可以把蔡政府一些想法，向各國與會代表們說明，若有機會，遇到對岸領導人可以表達台灣的善意與想法，「我認為宋先生應該可以做得很好」。

記者問宋楚瑜接受「九二共識」與民進黨的主張不同是否會有衝突？蔡其昌說，社會最大共識就是維繫中華民國現狀，宋楚瑜所謂承認「九二共識」最主要的精神也在這裡，宋楚瑜也對外表示，兩岸如果拘泥在名詞上，對兩岸沒有好處。

他說，兩岸重點在於能否互相尊重、不互相挑釁，能夠和平往來，兩岸如果想交流，精神最重要，如果硬要談一個名詞，意義不大，以「求同存異」的概念來看，宋楚瑜對「九二共識」的理解，這是一個蠻好可以表達台灣大多數民意的立場。

蔡其昌說，大家都希望兩岸這場比賽能夠繼續進行，但不能因不知道對方投手下一顆球要投什麼？就要整個比賽暫停下來，這不是兩岸之福。對岸如果能夠理解，大家希望比賽能夠進行，而且這對兩岸的發展是有利，對岸應該就能夠體會、理解台灣方面的回應。1050907

(中央社)